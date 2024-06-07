Беспрозванных: на субсидирование авиабилетов может потребоваться до миллиарда

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Объем субсидий на пассажирские авиаперевозки в Калининградскую область и обратно на 2024 год практически израсходован. На субсидирование авиабилетов для калининградцев может потребоваться до 1 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

«Выделенный ранее размер субсидии почти израсходован. <...> Дополнительно в текущем году [на субсидирование авиабилетов для жителей региона] может потребоваться порядка 1 млрд рублей. В настоящее время прорабатывается вопрос выделения дополнительного финансирования с федеральными органами исполнительной власти, надеемся на поэтапное положительное решение вопроса начиная ориентировочно с конца июня текущего года», — рассказал Беспрозванных.

Как напоминает агентство, общий объем субсидий на авиабилеты в Калининград на 2024 год был утвержден в сумме 450 млн рублей. К 1 мая, когда субсидии стали доступными только для жителей Калининградской области и студентов-очников, сумма неизрасходованных средств субсидии составляла порядка 180 млн рублей, были доступны 30 тыс. льготных авиабилетов.

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