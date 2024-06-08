Погода в Калининграде 8 июня

Днем в субботу, 8 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода и умеренный дождь. Максимальная температура воздуха днем составит +21°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба.

По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +17°C, ночью +9°...+12°C. На востоке области +21°C днём, ночью +8°C. На всей территории региона умеренные дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре утром малооблачно, без осадков, днём и вечером — ясно. Температура утром +15,5°C. Днем повысится до +19,6°C. Вечером ожидается +20,8°C, ветер слабый. Влажность: 58%, температура воды: +16°C.

Региональное управление МЧС отмечает, что неблагоприятные метеорологические явления в регионе не прогнозируются. Высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 0,5 м.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозируют в утренние часы переменную облачность (на западе - облачно с прояснениями, на востоке преимущественно ясно) и без существенных осадков, днем вероятна слабая конвекция и локальные кратковременные дожди температура воздуха на западе региона в данный момент около +15°С, ветер западный, 3-5 м/с.

Портал «Метеонова» сообщает, что в регионе продолжается цветение подорожника и злаков, также цветёт липа. Не ожидается влияние погодных факторов на цветение, что может вызвать ухудшение состояния людей, страдающих аллергией.

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