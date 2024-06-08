Следственный комитет: завершено расследование убийства певца Игоря Талькова

Завершено расследование убийства певца Игоря Талькова, совершенного в 1991 году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ст. 15, п. „д“ ч. 2 ст. 102, п. „д“ ч. 2 ст. 102 УК РСФСР)», — отмечается в сообщении СКР.

«Проведен значительный объем следственных действий: по всей России допрошены более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия», — уточнили в ведомстве. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

По версии следствия, в октябре 1991 года во время возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов — Игорем Малаховым — Шляфман, пытаясь застрелить Малахова, смертельно ранил из револьвера Игоря Талькова.

В 1992 году Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за убийство по неосторожности. Но после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи СК России на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений.