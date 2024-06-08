Минцифры хочет изменить процесс оформления займов на «Госуслугах» из-за мошенников

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Минцифры планирует изменить процедуру оформления кредитов в микрофинансовых организациях через учетную запись на портале «Госуслуги». Об этом ,как пишет «Интерфакс», сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«С помощью учетной записи „Госуслуг“ можно оформить кредит на сайте микрофинансовой организации. От учетки „Госуслуг“ можно подать все документы на получение кредита, но указать реквизиты банковской карты другого человека, дальше деньги прямо в заявлении выводятся, условно, на дропера, подставное лицо, — cказал Шадаев. — <...> Мы, естественно, будем закрывать эту опцию. То есть получить кредит сможет только то лицо, которое обратилось».


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