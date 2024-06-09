Погода в Калининграде 9 июня

Днем в воскресенье, 9 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода и умеренный дождь. Максимальная температура воздуха составит +19°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 753 мм ртутного столба.

По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +19°C, ночью +11°...+15°C. На востоке области +19°C днём, ночью +11°C. На всей территории региона умеренные дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре утром малооблачно, без осадков, днём и вечером — ясно. Температура утром +15,3°C. Днем повысится до +16,4°C. Вечером ожидается +13,5°C, ветер слабый. Влажность: 58%, температура воды: +16°C.

Региональное управление МЧС отмечает, что неблагоприятные метеорологические явления в регионе не прогнозируются. Высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области 2 м.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозируют в утренние часы переменную облачность (на западе - облачно с прояснениями, на востоке преимущественно ясно) и без существенных осадков, днем вероятна слабая конвекция и локальные кратковременные дожди температура воздуха на западе региона в данный момент около +15°С, ветер западный, 3-5 м/с.

Портал «Метеонова» сообщает, что в регионе продолжается цветение подорожника и злаков, также цветёт липа. Не ожидается влияние погодных факторов на цветение, что может вызвать ухудшение состояния людей, страдающих аллергией.