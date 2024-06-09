Областной «Водоканал» выделил 600 тысяч рублей на мойку автомобилей

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Государственное предприятие «Водоканал» направило 600 тысяч рублей на оказание услуг по мойке легковых транспортных средств. Контракт заключен с единственным поставщиком на срок до 31 марта 2025 года. Извещение опубликовано на сайте госзакупок, поставщик не указан.

В документации отмечается, что исполнитель должен оказывать услуги по мойке автомобилей заказчика собственными силами на собственном или арендованном оборудовании без участия водителя заказчика. Месторасположение автомойки не может превышать дальность (радиус) более 2 км от адреса нахождения гаража «Водоканала» по Советскому проспекту, 107.

Источник финансирования: собственные и привлеченные средства предприятия без привлечения денежных средств бюджетов всех уровней. Объем услуг определить невозможно, отмечается в документации. Стоимость единицы услуги в договоре также не определена.


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