В Калининграде собирают деньги для мальчика с серьёзными заболеваниями

В Калининграде ведётся сбор средств в помощь семье 11-летнего Артёма Горчакова. Мальчику предстоит поездка в Санкт-Петербург в центр им. Алмазова. Средства собирают на обследования головного мозга, аппарат на всю ногу и восстановительное лечение, дорогу и проживание рядом с местом обследования. Сумма к сбору — 174 000 рублей.



«У ребенка генетическое заболевание — наследственная тубулопатия, гипофосфатемический рахит средней степени тяжести. У мальчика варусная деформация нижних конечностей, дисплазия тазобедренных суставов, поэтому ему необходимо носить ортопедические аппараты и туторы. Изготавливаются аппараты индивидуально», — сообщает фонд «Берег надежды».

Сбор средств ведётся на сайте фонда по ссылке.