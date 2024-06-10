Погода в Калининграде 10 июня

Днем в понедельник, 10 июня, в Калининградской области ожидается облачная, без осадков погода. Максимальная температура воздуха днем составит +22°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ветер ожидается западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное — 753 мм ртутного столба.



По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +18°C, ночью +13°C. На востоке области +21°C днём, ночью +8°C.

По данным прогноза погоды «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник осадков не ожидается. Утром температура составит +17°C. Днем повысится до +20°C. Вечером ожидается +16°C, ветер слабый. Влажность: 95%.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что в понедельник днём по области ожидается +19...+22°С, на побережье и западе региона около +16...+19°С, переменная облачность и без существенных осадков (небольшие дожди не исключены на востоке региона). Ветер переменный с юго-западного утром на западный и северо-западный к вечеру, 4-8 м/с.

Региональное управление МЧС отмечает, что неблагоприятные метеорологические явления в регионе не прогнозируются. Высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 1 метр.