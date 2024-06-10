Сборы от «Кантаты» планируют направить на восстановление кирхи Гердауэн

Сборы от «Кантаты» планируют направить на восстановление кирхи Гердауэн
Кирха Гердауэн в Железнодорожном. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Сборы от продажи билетов на фестиваль классической музыки «Кантата» (12+) в 2024 году вновь планируется направить на восстановление кирхи Гердауэн в пос. Железнодорожный. Об этом сообщил представителям СМИ министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак на брифинге по итогам фестиваля в воскресенье.

«Сколько денег собрали, пока не могу сказать, только завтра узнаю. Что касается объекта, мы рассматриваем два, но, скорее всего, в первую очередь, это будет кирха в пос. Железнодорожный», — сказал Ермак. По словам министра, власти намерены сконцентрировать все усилия на одном объекте, чтобы «довести его до ума».

«Там [в пос. Железнодорожный] есть Маргарита Пырко, которая является ответственным хранителем кирхи, и мне кажется, что у нее очень хороший подход. Она рассматривает кирху как концертную площадку, что близко фестивалю, и я надеюсь, что через год в 2026 году мы уже сможем провести в кирхе в Железнодорожном один из концертов», — отметил министр.

Ранее организатор «Кантаты» АНО «Фестивальная дирекция» сообщала, что деньги, собранные на музыкальных фестивалях «Кантата» в 2021 и 2022 году, будут направлены на восстановление кирхи Гердауэн. Это около 2,1 млн рублей — 500 тысяч рублей в 2021 году и 1,6 млн рублей в 2022 году. В 2023 году сборы составили 2,5 млн рублей.

В 2023 году Фестивальная дирекция выиграла на проведение четвёртой «Кантаты» грант размером 16,7 млн рублей. Софинансирование (средства спонсоров и регионального бюджета) составило около 21,1 млн рублей, то есть общая стоимость фестиваля оценивалась около 37,8 млн рублей.

В 2022 году РПЦ передала кирху в Железнодорожном в безвозмездное пользование местной предпринимательнице Маргарите Пырко, которая планировала обустроить на территории памятника кафе, информационный центр, музей стекла, а также организовать экспозицию мечей и топоров.

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