Консервацию кирхи Гердауэн планируют начать летом

Работы по консервации кирхи Гердауэн в Железнодорожном планируется начать летом 2025 года. Информация об этом размещена в телеграм-канале Правдинского муниципального округа.

В рамках работ запланированы ремонт крыши и витражных окон, восстановление деревянных ворот, благоустройство территории и реставрация кирпичной кладки. Помимо этого, в планах находятся работы по частичной реконструкции. Она будет включать в себя восстановление второго этажа над бывшим церковным притвором до его первоначального вида.

Проект консервации предусматривает укрепление фундамента, заделку трещин, частичную замену поврежденных балок, установку временной фальцевой кровли, перекладку черепицы на башне, частичное восстановление восточного фронтона, очистка фасада от загрязнений и биопоражений, сообщается в телеграм-канале.

Напомним, что в 2022 году РПЦ передала кирху в Железнодорожном в безвозмездное пользование местной предпринимательнице Маргарите Пырко, которая планировала обустроить на территории памятника кафе, информационный центр, музей стекла, а также организовать экспозицию мечей и топоров.

Ранее АНО «Фестивальная дирекция» сообщала, что деньги, собранные на музыкальных фестивалях «Кантата» в 2021 и 2022 году, будут направлены на восстановление кирхи. Это около 2,1 млн рублей — 500 тысяч рублей в 2021 году и 1,6 млн рублей в 2022 году. В 2023 году сборы составили 2,5 млн рублей. В июне 2024 года стало известно, что собранные деньги от продажи в 2024 году также планируют направить на восстановление кирхи.