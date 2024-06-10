«Июньская прохлада продолжается»: синоптики обещают на этой неделе плюс 22°С

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Последние несколько дней среднесуточная температура в Калининграде держится на отметке чуть ниже климатической нормы, в ближайшие дни ситуация существенным образом не изменится, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Довольно прохладную погоду в нашем регионе обеспечивает синоптическая обстановка над Европой: расположившаяся над севером континента циклоническая система „закачивает“ нам свежие воздушные массы из северной Атлантики, которые не успевают сильно прогреваться над континентом и закономерно приносят прохладу», — поясняют эксперты. По их данным, в ближайшие дни ситуация существенным образом не изменится — температурный фон останется в рамках предыдущих дней.

Во вторник в дневные часы по области ожидается +18...+21°С, вероятны периодические дожди, не исключены слабые грозы. В среду днем по области +17...+19°С, переменная облачность и в течение дня местами не исключены небольшие кратковременные дожди.

«Во второй половине недели, предварительно, характер погоды существенным образом не изменится — в четверг и пятницу температурный фон вероятнее всего останется прежним, однако к концу недели циклоническая депрессия начнет постепенно „заполняться“, поэтому есть шанс на повышение дневных температур в самом конце недели», — отмечает телеграм-канал.

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