Облвласти намерены приватизировать форт №10 в Калининграде через конкурс

Областные власти хотят приватизировать форт № 10 «Канитц», расположенный в районе ул. Дзержинского в Калининграде, через процедуру торгов. Проект закона планируется рассмотреть на заседании Законодательного собрания в пятницу. Об этом на заседании регионального правительства в понедельник, 10 июня, заявила глава Агентства по имуществу Наталья Кузнецова.

Она отметила, что с 1 июля 2024 года федеральным законом для государственной собственности, кроме объектов культурного наследия, не реализованной посредством торгов, предусмотрена продажа по минимальной допустимой цене. С этой же даты Кузнецова предлагает изменить способ приватизации для фортификационного сооружения на юге Калининграда.

«В состав комплекса объекта культурного наследия входят 17 единиц зданий, сооружений и земельный участок площадью более 41,5 га. Объект, ранее предназначавшийся для внесения в уставный капитал „Корпорации развития Калининградской области“, включается в перечень объектов, отчуждаемых на конкурсе», — заявила Кузнецова.

Глава агентства по имуществу добавила, что земельный участок форта № 10 передадут победителю торгов в аренду на 7 лет. Такие условия конкурса разработала Служба охраны культурного наследия региона.

По данным сайта Пруссия39, форт № 10 «Канитц» был построен в 1877-1881 годах. Первоначально назывался Шенфлиз и Альтенберг, переименован в честь военного министра Пруссии графа Карла Августа Вильгельма фон Канитца (1783-1852), прикрывал шоссейную дорогу на Цинтен и Домнау и железную дорогу на Домнау. В период с середины 1880-х и до 1930-х годов форт № 10 подвергался нескольким модернизациям.

Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 форт № 10 «Канитц» получил статус объекта культурного наследия регионального значения.