Калининградцев, зарабатывающих на фото с птицами, планируют наказывать (видео)

Калининградцев, зарабатывающих на фото с птицами, планируют наказывать (видео)
Скриншот видео из телеграм-канала Биосферы Балтики
Все новости по теме: Жизнь животных

Власти Калининградской области собираются наказывать предпринимателей-нелегалов, зарабатывающих на любительских фотографиях с дикими птицами. Об этом «Новому Калининграду» сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Максим Никитин.

«Мы уже отрабатываем эту историю с правоохранительными органами, — сообщил Никитин. — Наши сотрудники готовы этим заняться, сейчас поднимаем законодательную базу по этому вопросу. Я сам планирую встретиться с представителями зоозащитников, поднявших вопрос об этом нелегальном бизнесе. Дело в том, что если мы будем изымать птиц, то их нужно будет куда-то пристраивать. В частности, у нас запланированы переговоры с ребятами из „Биосферы Балтики“. Дело в том, что выпускать ослабленных (а иногда и не приспособленных к диким условиям птиц) в природу может только им навредить».

Максим Никитин добавил, что экс-министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин в начале этого года лично вызывал полицию по факту фотографирования с птицами на променаде в Зеленоградске, однако к моменту приезда оперативников «бизнесмены» успели скрыться.

В начале июня этого года зоозащитники из «Биосферы Балтики» опубликовали в своем телеграм-канале видео с предпринимателями, зарабатывающими в Центральном парке культуры и отдыха на фотографировании с сипухой и голубями. По словам активистов, многие птицы были ослабленными и имели травмы.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter