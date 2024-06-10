Калининградцев, зарабатывающих на фото с птицами, планируют наказывать (видео)

Власти Калининградской области собираются наказывать предпринимателей-нелегалов, зарабатывающих на любительских фотографиях с дикими птицами. Об этом «Новому Калининграду» сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Максим Никитин.



«Мы уже отрабатываем эту историю с правоохранительными органами, — сообщил Никитин. — Наши сотрудники готовы этим заняться, сейчас поднимаем законодательную базу по этому вопросу. Я сам планирую встретиться с представителями зоозащитников, поднявших вопрос об этом нелегальном бизнесе. Дело в том, что если мы будем изымать птиц, то их нужно будет куда-то пристраивать. В частности, у нас запланированы переговоры с ребятами из „Биосферы Балтики“. Дело в том, что выпускать ослабленных (а иногда и не приспособленных к диким условиям птиц) в природу может только им навредить».

Максим Никитин добавил, что экс-министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин в начале этого года лично вызывал полицию по факту фотографирования с птицами на променаде в Зеленоградске, однако к моменту приезда оперативников «бизнесмены» успели скрыться.

В начале июня этого года зоозащитники из «Биосферы Балтики» опубликовали в своем телеграм-канале видео с предпринимателями, зарабатывающими в Центральном парке культуры и отдыха на фотографировании с сипухой и голубями. По словам активистов, многие птицы были ослабленными и имели травмы.