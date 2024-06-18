Горвласти пообещали разобраться с гражданами, зарабатывающими на фото с птицами

Калининградские власти намерены выяснить, кто зарабатывает на фотографировании с птицами (в том числе краснокнижными) в городских общественных местах. О распространении этого явления глава администрации Калининграда Елена Дятлова узнала во вторник, 18 июня, от журналистов.



«Мне об этом не известно, — сказала она после оперативного совещания. — Это точно не является контролем администрации Калининграда. Есть ветеринария, есть Россельхознадзор, это больше их полномочия. Но мы отработаем с коллегами в правительстве, с теми, кто имеет полномочия по надзору за этим. Понятно, что порядок в городе должен быть, посмотрим».

В заключение Елена Дятлова добавила, что сегодня же проконсультируется по этому вопросу с руководителем регионального управления Россельхознадзора Николаем Крутиковым и руководительницей регионального управления Роспотребнадзора Еленой Бабурой.

Ранее заместитель министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Максим Никитин сообщил «Новому Калининграду», что предпринимателей, берущих плату за фото с птицами, собираются наказывать.

«Мы уже отрабатываем эту историю с правоохранительными органами, — сообщил Никитин. — Наши сотрудники готовы этим заняться, сейчас поднимаем законодательную базу по этому вопросу».

В начале июня этого года зоозащитники из «Биосферы Балтики» опубликовали в своем телеграм-канале видео с предпринимателями, зарабатывающими в Центральном парке культуры и отдыха на фотографировании с сипухой и голубями. По словам активистов, многие птицы были ослабленными и имели травмы.