Власти Зеленоградска: остатки немецких бун опасны для отдыхающих (фото)

Власти Зеленоградска: остатки немецких бун опасны для отдыхающих (фото)
Фото: пресс-служба нацпарка «Куршская коса»
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Остатки немецких берегоукрепительных сооружений, расположенные за пределами официальных пляжей в Зеленоградске, опасны для отдыхающих. Об этом власти муниципалитета сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Восточнее променада, в корне Куршской косы, остались остатки немецких берегозащитных укреплений — 12 железобетонных волнорезов. Часть этих бун видны с берега, когда уровень воды в море понижается. Часть — не видны никогда. Остатки бун опасны для отдыхающих и могут причинить вред здоровью», — говорится в сообщении.

«Начало опасного участка, протяженностью 1150 м, находится на расстоянии около 480 метров к северо-востоку от восточной оконечности набережной Зеленоградска. Буны представляют собой остатки металлического шпунта длиной около 100 метров, расстояние между ними 90-95 метров. Купаться в этих местах категорически запрещено», — уточнили представители администрации.

Для безопасного отдыха они настоятельно рекомендуют использовать 4 километра официальных пляжей.

В 2024 году ещё два зеленоградских пляжа — «Резиденция» и «Гнездо» — получили свидетельства о присвоении категории «Синий флаг». Годом ранее это сделали «Малиновка», «Роза ветров» и «Лесной».

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