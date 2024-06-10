Властям нужно несколько лет, чтобы определиться с ремонтом Кафедрального собора

На изучение состояния здания Кафедрального собора власти планируют потратить несколько лет, чтобы понять, какие виды работ по реконструкции собора нужно провести. Об этом рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак в прямом эфире Центра управления регионом в понедельник, 10 июня.

«На обследование собора нужно порядка 2-3 лет для того, чтобы посмотреть, каким изменениям подвергается само здание. Это такая работа в долгую, но её ни в коем случае нельзя откладывать. Собор — ключевое место в нашем регионе, поэтому к нему требуется больше внимания», — подытожил Ермак.