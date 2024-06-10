Минкульттуризма: выручка региональных музеев от «Пушкинской карты» растёт

Выручка калининградских музеев от «Пушкинской карты» увеличилась. Об этом рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак в прямом эфире Центра управления регионом в понедельник, 10 июня.

Он отметил, что количество потраченных денег по культурной программе выросло на 30%. При этом карту стали чаще оформлять: динамика увеличилась на 3%. «Это здорово, потому что это значит, что „Пушкинской картой“ начинают пользоваться всё более активно», — поделился Ермак. Министр подчеркнул, что для большего увеличения показателя выдачи карт мероприятия должны интересовать молодежь. Помимо этого, их нужно активно продвигать в социальных сетях.

В эфире также задали вопрос о снижении возраста для получения «Пушкинской карты», чтобы ей могли пользоваться школьники с 12 лет. Ермак заявил, что этот вопрос находится на стадии обсуждения: всё зависит от решения Минкультуры России, поскольку «Пушкинская карта» является, в первую очередь, федеральным проектом.