Погода в Калининграде 11 июня

Днем во вторник, 11 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода, временами возможны дожди. Максимальная температура воздуха днем составит +21°C, сообщает Гидрометцентр России. . Ветер — юго-западный, с порывами до 5 м/с. Атмосферное давление — 754 мм рт. ст.

По прогнозу Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в приморских городах днем ожидается до +17°C, ночью +11°C. На востоке области +21°C днём, ночью +8°C. На всей территории региона ожидаются небольшие дожди.

По данным прогноза погоды «Нового Калининграда», в областном центре утром температура составит +14,2°C. Днем воздух прогреется до +18,8°C. Вечером ожидается +15,9°C, ветер слабый — порывы до 3-4 м/с. Влажность: 95%.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что «допустимый риск для всей области связан с вероятностью прохождения гроз и ливневых осадков в течение суток (преимущественно утром и в первой половине дня) с риском шквалов в порывах до 15-20 м/с».

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