«Дикость, мешающая работать»: таксист пожаловался на платную парковку у аэропорта

Таксист пожаловался Алексею Беспрозванных на невозможность работать на рейсах в аэропорт из-за платной парковки. Комментарии водитель оставил на странице врио губернатора «ВКонтакте».



Началось всё с того, что пользователь соцсети Глеб без подписи оставил скриншот раздела парковки официального сайта «Храброво». На нём отмечено, что «первые 15 минут первого часа плата за парковку не взимается. Повторный въезд в течение 2 часов тарифицируется с 1-й минуты». В обсуждение вошло и региональное министерство развития инфраструктуры. По мнению властей, со стороны аэропорта никаких нарушений антимонопольного законодательства нет. К тому же помимо платной парковки есть её бесплатная альтернатива — в 400 метрах от терминала аэровокзала.

«Установленные тарифы и правила парковки действуют для всех видов транспорта, включая такси. <...> Правомерность этих действий подтверждена проведённой проверкой УФАС по Калининградской области», — подчеркнуло ведомство.

Пользователя соцсети такой ответ не устроил. Глеб отметил, что установленные правила — «дикость, мешающая работать таксистам, ворующая его заработок, увеличивающая цену поездки для пассажира». Мужчина настаивает, что правила въезда на платную парковку следует сделать лояльнее: максимум два раза в течение двух часов.

«1. Таксист привёз пассажира, высадил быстро и выехал, за 15 минут и высадить пассажира и забрать нового невозможно, что бы не ехать пустым, т.е. холостым пробегом.

2. Повторный въезд в течении 2-х часов для водителя, что бы не возвращаться пустым, а взять пассажира 300 руб, а заказ до Зеленоградска может стоить 450 руб, до Калининграда 600 руб минус комиссия агрегатора 22%, у таксиста остаётся примерно 350 и 470 руб. соответственно, МИНУС 300 руб НОВАПОРТУ, у водителя 50 руб и 170 руб соответственно. Или ехать возвращаться пустым без пассажира, что в принципе выгодней, т.к. есть ещё стоимость топлива, время и т.д.», — предложил изменения он (авторский текст сохранён— прим. «Нового Калининграда»).





Скриншот комментариев на странице врио губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте»

Глеб рассказал, что таксисты научились жить с ограничением. Так, после высадки пассажира они выезжают за шлагбаум, где ждут следующего заказа, уже из аэропорта. Когда находится тот, кого необходимо увезти домой, водитель звонит заказчику и разъясняет ситуацию: машина за шлагбаумом, повторный въезд на территорию платный, просим вас самих добраться до автомобиля.

«И ЛЮДИ потребители в шоке, что бы не перезаказывать такси и не ждать новый заказ многие соглашаются и чемоданами, сумками идут до шлагбаума метров 400...» — резюмирует пользователь социальной сети (авторский текст сохранён— прим. «Нового Калининграда»).