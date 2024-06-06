«Закройте тогда наш город и обнесите лентой»: советчане снова жалуются на вонь

Жители Советска снова жалуются на вонь. Неприятный запах, по их мнению, доносится с полигона в Барсуковке. Просьбы разобраться со свалкой появились в комментариях к постам на странице «ВКонтакте» врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

«ПАМАГИИИИТЕЕ,Мы Задыхаемся!!!!!! Советск!!!! Люди уже в отчаянии!!!! Мы не знаем как спасти Самих Себя!!! Ведь получается до нас нет никому дела!!!!! Мы часть области и не такая маленькая!!!!! Зачем Вы Нас Убиваете???!!! От стариков до детей все Задыхаются,это уже просто Невозможно!!!!!! Уже закройте тогда наш город и обнесите лентой,чтоб мы знали Что Именно нас ждёт!!!!! Помогите нам заново Дышать!!!!!», — гласит один из многочисленных комментариев от Марии (авторский текст сохранён — прим. «Нового Калининграда»).

Жалобу поддержала ещё одна жительница Советска, Ольга: «У нас город в концлагерь превратили и газами жителей душат. Правительство области не принимает никаких мер, одни отписки». Женщине ответило региональное минприроды, уточнив, что основной источник неприятного запаха — жировые отходы — полигон в Барсуковке не принимает с 15 февраля.

«В марте сотрудники убрали жировую яму. Её полностью изолировали послойно грунтами и инертными материалами. На территории, где была жировая яма, сейчас значительно снизилась концентрация неприятного запаха. <...> Ежемесячно проводим лабораторные исследования воздуха в контрольных точках, в том числе на границах с жилой застройкой города Советска, с учётом ветра южного направления. Превышения допустимых значений загрязняющих веществ в воздухе не обнаружили», — обращает внимание министерство.

Такой ответ жители Советска посчитали стандартным и назвали «отпиской». Одна из светчанок считает, что вонь возобновилась после отъезда экс-главы региона Антона Алиханова в Москву на пост федерального министра промышленности и торговли.

«Вы уже сколько времени пишете эти отписки? Вони не было после приезда А.Алиханова, как он ушел с поста, все началось заново! Нет вам веры! Вы замеры проводите днем, а вонища с вечера начинается и до раннего утра. Жители уже разгадали, что все , что не должно там находиться, сваливается в вечернее время», — отметила женщина.

Напомним, жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом. Устранить нарушения в Барсуковке потребовала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. 1 марта жителям Советска обещали, что источник неприятного запаха будет блокирован в течение 10 дней. В начале мая бывший глава региона Алиханов признал, что мер по дегазации воздуха на полигоне недостаточно.