В Гусеве собираются отремонтировать здание дирекции пивоварен Гумбиннена (фото)

В Гусеве собираются отремонтировать здание дирекции пивоварен Гумбиннена (фото)
Фото: Prussia39
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В Гусеве собираются отремонтировать здание дирекции акционерного общества объединённых пивоварен Гумбиннена, расположенное на улице Московской (дом № 19). Как сообщает пресс-служба Фонда капремонта Калининградской области, специалисты уже начали разработку проектной документации.

«В 2024 году приступим к ремонту крыши, — сообщила пресс-служба ФКР. — Архитекторы Фонда капремонта и подрядной организации совершили совместный выезд, чтобы каждая деталь и цвет были учтены и подобраны один к одному».

Здание дирекции объединенных пивоваренных заводов было построено в Гумбиннене в конце XIX века. Как сообщает портал Prussia39, это богато декорированное трехэтажное кирпичное здание, имеющее межэтажные и подоконные карнизы, дверные и оконные наличники, сандрики над окнами второго этажа, ризалиты и балконы на юго-восточном фасаде, а также пилястры между окнами и на углах третьего этажа, маскароны на капителях и вазоны на ограждении крыши.

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