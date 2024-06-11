Росрыболовство установило сроки запрета на вылов камбалы-тюрбо в Балтике

В Калининградской области установили запрет на промысел камбалы-тюрбо в Балтийском море с 15 июня по 31 июля. Об этом сообщило территориальное управление Росрыболовства во вторник, 11 июня.

Ограничения действуют на всей российской акватории моря за исключением Калининградского (Вислинского) и Куршского заливов. Запрет на промышленную добычу рыбы связан с началом нерестового периода. За незаконную добычу, как сообщило ведомство, предусмотрены «внушительные штрафы»: юрлицам за нарушение правила грозит от 100 до 200 тыс. рублей. При этом такса на одну камбалу-тюрбо составляет почти 3,5 тыс. рублей. Эта сумма является эквивалентом одной рыбы и используется при исчислении размера ущерба.

«Дополнительно сообщаем, что данный запрет исключительно для промыслового добычи (вылова) камбалы-тюрбо, к любительской рыбалки отношение не имеет», — отметило Росрыболовство.