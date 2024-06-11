Власти Калининграда: мы не можем обязать застройщиков возводить школы

Власти Калининграда: мы не можем обязать застройщиков возводить школы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Обязать застройщиков возводить школы не позволяет закон. Об этом заявила администрация Калининграда в комментариях на странице врио главы региона Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» во вторник, 11 июня.

Тему нехватки мест в школах подняла жительница областного центра Анна. «Проживаем в районе улицы Понартской, но 56 школа переполнена, возим ребёнка на Суворова. В отделе образования сказали, что при такой плотной застройке, здесь ещё одна такая же школа нужна. Дома рядом всё продолжают строиться. Так скажите почему при такой плотной застройке не учитываются такие социальные объекты», — написала она и предложила рассмотреть возможность обязывать застройщиков возводить школы (авторский текст сохранён — прим. «Нового Калининграда»).

Ответ поступил от калининградской администрации. Власти признали, что жилищное строительство идёт с темпами, опережающими строительство социальной инфраструктуры, и пояснили, что школы, больницы и т.д. в областном центре возводят за бюджетные средства в рамках федеральных проектов. При этом участие застройщика в формировании социальной инфраструктуры конкретных районов тоже возможно.

«Обязать застройщиков строить социальную инфраструктуру можно при „комплексном развитии территорий“, когда один застройщик застраивает крупный городской микрорайон. Но в Московском районе застройка не носит комплексного характера, там работают сразу несколько независимых застройщиков, обременить которых в одностороннем порядке нам не позволяет закон», — заключила мэрия.

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