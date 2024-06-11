Жители Гусева и Багратионовска угрожали убийством своим детям

Полицейские Гусева и Багратионовска отреагировали на обращения местных жителей, пожаловавшихся на угрозы убийством в адрес несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, первый случай был выявлен сотрудниками Багратионовского МО МВД России



«В апреле 2024 года 38-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и применяя в качестве орудия пневматическую винтовку, угрожал убийством 43-летней супруге и своим несовершеннолетним детям — мальчикам в возрасте 12 и 3 лет, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Женщина вместе с ребятами смогла сбежать из дома и обратиться за помощью к полицейским. Полицейские изъяли у мужчины ружьё».

Уточняется, что мужчина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством», ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Аналогичный факт был выявлен инспекторами по делам несовершеннолетних МО МВД России «Гусевский».

«При проверке поступившего в полицию сообщения полицейскими установлено, что 41-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту жительства в течении дня дважды угрожал убийством 17-летней падчерице. Первый раз он сопровождал свои угрозы, держа в руках биту, во втором случае замахивался на подростка сломанным металлическим веслом», — добавили в пресс-службе.

Добавляется, что на следующий день злоумышленник разбил голову девочке об батарею.

В отношении второго мужчины дознаватели возбудили два уголовных дела (в частности, «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).