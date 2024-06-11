На Мельничном пруду в Правдинске появился «завораживающий плавающий объект» (фото)

На Мельничном пруду в Правдинске появился фонтан с подсветкой. Об этом представители администрации муниципалитета сообщили в соцсети «ВКонтакте».



«На такой необычный, яркий и переливающийся фонтан можно любоваться не один час. Завораживающий плавающий объект сегодня пользуется большой популярностью у жителей и гостей города. Его можно увидеть даже при въезде в город, что безусловно привлекает и туристов», — говорится в сообщении.

Власти также отметили, что фонтан приносит пользу водоёму. Он не даёт воде застаиваться, насыщает её кислородом и мешает развиваться водорослям.