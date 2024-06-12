Погода в Калининграде 12 июня

Днем в среду, 12 июня, в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит +19°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление немного пониженное — 753 мм ртутного столба.

По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +16°C, ночью +12°C. На востоке области +20°C днём, ночью +7°C. Дождей не прогнозируется.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре облачно, без осадков. Температура утром +14°C. Днем повысится до +17,5°C. Вечером ожидается +15,5°C, ветер слабый. Влажность: 78%, температура воды: +14,7°C.

Региональное управление МЧС отмечает, что неблагоприятные метеорологические явления в регионе не прогнозируются. Высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 0,5 м.

Портал «Метеонова» сообщает, что в регионе продолжается цветение подорожника, злаков и липы. Не ожидается влияние погодных факторов на цветение, что может вызвать ухудшение состояния людей, страдающих аллергией.


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