Погода в Калининграде 13 июня

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В четверг, 13 июня, в Калининградской области ожидается прохладная облачная с прояснениями погода. Возможны небольшие кратковременные дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +19°С, ночью столбик термометра опустится до +7°С. Ветер слабый с порывами до 5 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 760 мм рт.ст. Относительная влажность 76%.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные температуры в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — не выше +16°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +11°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг утром в столице региона ожидается ясная погода. Днём небо затянет облаками, возможен дождь. Максимальная температура воздуха днём +18°С, ночью — до +11°С. Влажность — 89%.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в четверг нас ожидает «переменная облачность и вероятны локальные кратковременные дожди, не исключены слабые грозы преимущественно в дневные часы. Ветер переменный с юго-западного на северо-западный, 4-8 м/с».

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