Горвласти: трамваи на Тельмана, Пролетарской и проспекте Победы убыточны

В Калининграде в районах проспекта Победы, Тельмана и Пролетарской высотная застройка не планируется, увеличения пассажиропотока не ожидается, это делает трамвайное движение по этим микрорайонам заведомо убыточным. Об этом сообщила администрация областного центра на странице врио губернатора «ВКонтакте», комментируя вопрос читателя о перспективах развития этого вида общественного транспорта.



Читатель поинтересовался позицией врио губернатора по поводу трамвайного движения. «Как-то поутихла в своё время тема трамвайного движения в Калининграде. Но это же своего рода фишка города. Экологично, тихо и чисто, не говоря уже о том, что это просто красиво (одна только Фестивальная аллея чего стоит). Какая ваша позиция по этому вопросу?» — написал он.

Алексей Беспрозванных на это не ответил, позицию по трамвайному движению представила администрация Калининграда. «Трамвай — общественный транспорт повышенной вместимости и для снижения расходов на своё содержание требует большого числа пассажиров в течение дня, — сообщила администрация. — В районах проспекта Победы, Тельмана, Пролетарской высотная застройка не планируется, увеличения пассажиропотока не ожидается. Пути и контактная сеть здесь не эксплуатируются много лет, они потребовали бы замены, а стоимость таких работ превышает стоимость прокладки новых линий. Всё это делает трамвайное движение по этим микрорайонам заведомо убыточным».

Власти заверили, что земельные участки для перспективных трамвайных линий резервируются в районах многоэтажной застройки, в частности, в Восточном микрорайоне.

Год назад городские власти сообщали о планах дальнейшего развития трамваев в две очереди. Первая предусматривает запуск к 2030 году этого вида транспорта по Ленинскому проспекту (это станет возможным только после ремонта эстакадного моста) и в перспективе — создание кольцевого, «разгрузочного», маршрута. Вторая очередь развития трамвайной сети предполагает до 2040 года запуск нескольких новых маршрутов в микрорайоны Восточный и Южный по улицам Фрунзе, Гагарина, Благовещенской и далее — либо до границы с Гурьевским округом, либо по улице Денисова. Второй маршрут предусмотрен через Инженерный переулок по улицам Толстикова, Интернациональной и Аллее Смелых.