На ремонт мемориала на братской могиле в Русском выделили 2,6 млн рублей

На ремонт мемориала на братской могиле в Русском выделили 2,6 млн рублей
Фото: портал «Пруссия 39»
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Для капитального ремонта мемориала на братской могиле в посёлке Русское под Калининградом выделили 2,6 млн рублей. Аукцион по поиску подрядчика размещён на портале госзакупок.

Исполнителю работ в срок до 30 сентября предстоит обновить парапет, гранитные плиты с именами воинов, очистить и окрасить барельефы и чашу вечного огня комплекса, заменить старое покрытие подиума под стендом на новое и облицевать постамент чаши вечного огня. Заказчиком выступает ГБУК «Научно-производительный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области». Подрядчика определят 25 июня. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,6 млн рублей.

Братская могила в посёлке Русское образовалась в ходе боевых действий во время Великой Отечественной войны. Как сообщает портал «Пруссия 39», в ней захоронено более 2,6 тысяч советских солдат. Памятник на захоронении установили в 1951 году, а в 1982 году соорудили мемориальный комплекс, архитектором которого стали А.В. Марков и В.Ф. Боровской. В 2007 году поставновлением правительства Калининградской области комплекс получил статус объекта культурного наследия местного значения.

«В послевоенное время в братскую могилу в Русском были перезахоронены останки воинов из братских могил в поселках Прохладное и Шатрово. Захоронено более 2,6 тыс. воинов, в том числе пять Героев Советского Союза: майор Перетрухин В.З., капитан Бровцев Н.М., капитан Худяков В.Л., гвардии старший лейтенант Сибиряков А.П., сержант Волостнов Н.Д.», — отмечает «Пруссия 39».

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