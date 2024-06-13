В Калининградском зоопарке умер тундровый волк Акела

В Калининградском зоопарке умер тундровый волк Акела
Фото: Калининградский зоопарк
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Калининградский зоопарк сообщил о смерти тундрового волка Акелы. Пост об этом опубликован в телеграм-канале заведения.

Отмечается, что животному было 14 с половиной лет, при этом «в природе волки редко доживают до 15-ти». В зоопарке Акела провёл практически всю свою жизнь, а в последние месяцы рядом с ним находилась молодая самка Веста.

«Акелу любили и до конца старались порадовать: особенно аппетитной косточкой, новой игрушкой, да просто ласковыми словами. И до конца киперы часами простаивали над вольером, глядя, как он занимается очередным обогащением, и радовались, когда волк хоть как-то реагировал на него. Мы будем помнить этого белого изящного зверя. Хорошей охоты тебе, друг», — попрощался зоопарк с волком.

В сентябре вольер Акелы пополнился ещё одной особью арктического волка — Вестой. Её привезли из Белгорода. Интервью с кипером Анжелой Хантер, которая ухаживала за Акелой и делает это с другими хищниками в Калининградском зоопарке уже 30 лет, читайте на «Новом Калининграде».

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