В Калининградском зоопарке умер тундровый волк Акела

Калининградский зоопарк сообщил о смерти тундрового волка Акелы. Пост об этом опубликован в телеграм-канале заведения.

Отмечается, что животному было 14 с половиной лет, при этом «в природе волки редко доживают до 15-ти». В зоопарке Акела провёл практически всю свою жизнь, а в последние месяцы рядом с ним находилась молодая самка Веста.

«Акелу любили и до конца старались порадовать: особенно аппетитной косточкой, новой игрушкой, да просто ласковыми словами. И до конца киперы часами простаивали над вольером, глядя, как он занимается очередным обогащением, и радовались, когда волк хоть как-то реагировал на него. Мы будем помнить этого белого изящного зверя. Хорошей охоты тебе, друг», — попрощался зоопарк с волком.