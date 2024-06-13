Калининградцев предупредили о приближении 30-градусной жары

На Калининградскую область движется «волна летнего тепла». О значительном повышении температуры сообщает экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области». На данный момент, как уверяют его администраторы, регион уже неделю находится «под влиянием северных умеренных воздушных масс с прохладной погодой».



«Уже в ближайшие дни синоптическая обстановка над Европой изменится: над востоком и севером континента протянется гребень антициклона, который „перекроет“ поток свежего воздуха из Атлантики, при этом стационарные воздушные массы над континентом начнутся быстро прогреваться, а вдоль западной периферии антициклона к середине следующей недели, вероятно, начнет поступать еще более прогретый воздух из субтропических широт», — поясняют эксперты.

Уже в субботу и воскресенье, как уточняется, дневные температуры по области поднимутся до +22...+25°С (в особенности в центральной и восточной части региона, на побережье может быть прохладнее при западном ветре), а к середине следующей недели (вторник-среда) некоторые модели прогнозируют повышение дневных температур до +27...+30°С и выше.

При этом специалисты отмечают, что более точные прогнозы на срок более 3-5 дней делать рано, и «к середине следующей недели можно рассчитывать и на вынос жаркой погоды».