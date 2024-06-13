В центре Гусева установили стеклянную пирамиду к годовщине начала ПМВ (фото)

В центре Гусева к 110-летию начала Первой мировой войны установили полутораметровую стеклянную пирамиду, в которой разместили экспонаты, посвященные Гумбинненскому сражению. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства. В частности, в пресс-службе рассказали, почему власти решили отказаться от проведения военно-исторической реконструкции.



«Концепция нового фестиваля изначально не предусматривала проведения реконструкции боя. Во-первых, это связано с городским форматом проведения события, во-вторых из-за дороговизны реконструкции боевых действий, куда включается обмундирование, подготовка местности под реконструкцию, военное снаряжение и амуниция, техника и прочее. Стоимость 40 минутной реконструкции равняется целому дню полноценного фестиваля. Дороговизна реконструкции связана с доставкой реплик техники времён Первой мировой из других регионов и стоимости пиротехники. Организаторами был выбран формат именно открытых фестивальных городских площадок, где пройдут познавательные мероприятия для всех гостей события», — рассказали в пресс-службе.

Всего в рамках фестиваля (средства на его проведение в размере 13,9 млн рублей получила АНО «Фестивальная дирекция», которая стала победительницей конкурса, организованного Президентским фондом культурных инициатив) будет реализовано несколько блоков: интерактивные площадки, отражающие быт российской императорской армии и других слоёв общества той эпохи, открытый кинозал, конференция с участием ведущих историков, лекторий, цикл монологов, а также выставочные экспозиции в г. Калининграде. Кроме того, планируется увековечить имена участников Гумбинненского сражения, награждённых Георгиевским крестом. «Памятные таблички будут размещены на стенах Храма Всех Святых памяти павших в годы Первой мировой войны войны в Гусеве, — пояснили в правительстве. — Точное место для арт-объекта в виде пирамиды еще выбирается. Сейчас региональное отделение РВИО работает с архивами и занимается подготовкой списков героев. Все детали предстоящего фестиваля будут известны после собрания организационного комитета, оно состоится в ближайшие недели».

Напомним, что фестиваль «Первая мировая. Судьба России и мира» будет проходить в городе Гусеве с 24 по 25 августа.