Ермак: реконструкция Гумбинненского сражения будет проходить раз в пять лет

Реконструкция Гумбинненского сражения будет проходить не чаще одного раза в пять лет. О том, что ежегодное мероприятие такого масштаба экономически нецелесообразно, во время пресс-конференции в ТАСС рассказал министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».

«Мы в какой-то момент для себя поняли, что, наверное, самый правильный вариант — проводить эту реконструкцию раз в пять лет. То есть на 110 лет, 115, 120 и так далее. Мы теперь пошли по этому пути, потому что проводить реконструкцию каждый год очень дорого получается. Но раз в пять лет мы её повторять будем», — пояснил Ермак.

Министр добавил, что в остальные годовщины сражения будет проходить форум, посвященный Первой мировой войне, участники которого займутся «научным обсуждением различных вопросов, связанных с этой тематикой».

Кроме того, министр допустил, что ежегодные мини реконструкции будут проходить на территории гусевского музея имени Иванова, в котором создана тематическая экспозиция. Ермак уточнил, что территория музея позволяет это сделать.

«Но это пока такая мысль, которая до конца еще не оформлена. А вот что касается Гумбинненского сражения, то раз пять лет мы будем продолжать это делать, здесь вне всякого сомнения», — заключил Ермак.

Следующая масштабная реконструкция сражения Первой мировой войны, как уточнил министр, пройдёт в 2029 году.