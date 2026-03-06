Ермак: реконструкция Гумбинненского сражения будет проходить раз в пять лет

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Фестиваль «Гумбинненское сражение»

Реконструкция Гумбинненского сражения будет проходить не чаще одного раза в пять лет. О том, что ежегодное мероприятие такого масштаба экономически нецелесообразно, во время пресс-конференции в ТАСС рассказал министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».

«Мы в какой-то момент для себя поняли, что, наверное, самый правильный вариант — проводить эту реконструкцию раз в пять лет. То есть на 110 лет, 115, 120 и так далее. Мы теперь пошли по этому пути, потому что проводить реконструкцию каждый год очень дорого получается. Но раз в пять лет мы её повторять будем», — пояснил Ермак.

Министр добавил, что в остальные годовщины сражения будет проходить форум, посвященный Первой мировой войне, участники которого займутся «научным обсуждением различных вопросов, связанных с этой тематикой».

Кроме того, министр допустил, что ежегодные мини реконструкции будут проходить на территории гусевского музея имени Иванова, в котором создана тематическая экспозиция. Ермак уточнил, что территория музея позволяет это сделать.

«Но это пока такая мысль, которая до конца еще не оформлена. А вот что касается Гумбинненского сражения, то раз пять лет мы будем продолжать это делать, здесь вне всякого сомнения», — заключил Ермак.

Следующая масштабная реконструкция сражения Первой мировой войны, как уточнил министр, пройдёт в 2029 году.

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter