Погода в Калининграде 14 июня

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Днем в пятницу, 14 июня, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, возможны дожди. Максимальная температура воздуха днем составит +20°C, сообщает Гидрометцентр России. Ветер северный, слабый. Атмосферное давление нормальное — 761 мм ртутного столба.

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +16°C, ночью +11°C. На востоке области +20°C днём, ночью +6°C. На всей территории региона синоптики прогнозируют дожди, на востоке области — сильные.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре осадков не ожидается, облачно. Температура утром +14°C. Днем повысится до +18°C. Вечером ожидается +16°C, безветренно. Влажность: 54%.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозируют в дневные часы в Калининграде и области +16...+19°С. В ночные и ранние утренние часы вероятен приземный туман, днём переменная облачность, по области не исключены локальные кратковременные дожди. Ветер переменный (преимущественно западный/северо-западный/северный), 3-7 м/с.

Портал «Метеонова» сообщает, что в регионе продолжается цветение подорожника, злаков и липы. Не ожидается влияние погодных факторов на цветение, что может вызвать ухудшение состояния людей, страдающих аллергией.

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