Янтарный комбинат: на AmberForum-2024 можно будет «добыть» инклюзы в песочнице (фото)

Калининградский янтарный комбинат на AmberForum-2024, который состоится в конце июня в Светлогорске, планирует перед зданием «Янтарь-холла» разместить стилизованный «филиал» Приморского карьера. Как сообщает пресс-служба комбината, в песочнице можно будет «добыть» янтарь и инклюзы.



Аттракцион действовал на форуме в прошлом году. В этом году необработанный янтарь мелких фракций решили разбавить в песочнице инклюзами весом от 2 до 2,5 граммов — редкими камнями, в которых застыли насекомые и растения, возрастом пятьдесят миллионов лет. Всего планируется добавить более двух тысяч инклюзов. Концентрация янтаря в «филиале» Приморского карьера составит 6 килограммов на 1 кубический метр, запасы солнечного камня обещают пополнять ежедневно: по 25 килограммов янтаря и, впервые в этом году, по одному килограмму инклюзов.

Аттракцион по добыче «балтийского золота» (0+) будет работать в дни проведения форума для всех гостей бесплатно, заверяет пресс-служба предприятия.

VII Международный экономический форум янтарной отрасли AmberForum 2024 пройдет с 27 по 30 июня 2024 года. Организатором форума выступает Калининградский янтарный комбинат при поддержке Госкорпорации Ростех.

Фото: пресс-служба Янтарного комбината