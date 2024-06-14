Калининградцев приглашают обсудить проект изменений градостроительного регламента

Все новости по теме: Город

В Калининграде объявлены общественные обсуждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки в части корректировки градостроительного регламента. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Общественные обсуждения проводятся с 13 июня по 11 июля. С проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Направления деятельности — Строительство — Общественные обсуждения, публичные слушания — О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ГО «Город Калининград». Также предусмотрены экспозиции проекта. Их можно будет увидеть с 21 июня по 1 июля в Центре документационного обеспечения деятельности администрации на пл. Победы, 1, и в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова.

Предложения и замечания от участников общественных обсуждений будут принимать с 21 июня по 1 июля по электронной почте cityhall@klgd.ru или по почте на адрес МКУ «ЦДОД»: г. Калининград, пл. Победы, 1. Кроме того, можно будет сделать запись в журнале учета посетителей экспозиции проекта. Контактные телефоны организатора публичных слушаний: 92-31-46,92-32-11.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter