Калининградцев приглашают обсудить проект изменений градостроительного регламента

В Калининграде объявлены общественные обсуждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки в части корректировки градостроительного регламента. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Общественные обсуждения проводятся с 13 июня по 11 июля. С проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Направления деятельности — Строительство — Общественные обсуждения, публичные слушания — О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ГО «Город Калининград». Также предусмотрены экспозиции проекта. Их можно будет увидеть с 21 июня по 1 июля в Центре документационного обеспечения деятельности администрации на пл. Победы, 1, и в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова.