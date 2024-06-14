В мэрии объяснили, почему живая изгородь на улице Куйбышева стала неживой

В мэрии объяснили, почему живая изгородь на улице Куйбышева стала неживой
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
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В Калининграде на улице Куйбышева погибла живая изгородь, высаженная сотрудниками мэрии в мае 2022 года. Об этом во время рабочего выезда в пятницу, 14 июня, журналисты сообщили главе администрации города Елене Дятловой. Пояснить, почему это произошло, Дятлова попросила заместителя председателя комитета городского хозяйства Вадима Маштакова.

«Высадка была произведена два года назад, — вспомнил Маштаков, — почва, в которую были высажены растения, была не подготовленной, поэтому растения не прижились. Сейчас мы разрабатываем новый проект по выборке этой почвы. Будем завозить землю и высаживать заново».

Маштаков добавил, что новая высадка будет производиться осенью этого года.

Напомним, что в мае 2022 года на улице Куйбышева высадили около 700 кустов дерена. В озеленении приняли участие Евгений Любивый, бывший на тот момент главой города, глава городской администрации Елена Дятлова, её первый заместитель Игорь Шлыков, а также депутат городского Совета Сергей Коняев и сотрудники Калининградской службы заказчика.

«Я всегда с радостью участвую в таких мероприятиях, приятно потрудиться на свежем воздухе с пользой для дела. Кусты разрастутся и создадут живую изгородь, прекрасную альтернативу железным заборам», — прокомментировал тогда посадку Евгений Любивый.

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