Калининградские кардиохирурги получили премию «Призвание» за спасение пациента (фото)

Калининградские кардиохирурги получили премию «Призвание» за спасение пациента (фото)
Фото: пресс-служба федерального Центра высоких медицинских технологий
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Врачи калининградского федерального Центра высоких медицинских технологий Минздрава России получили национальную премию «Призвание» в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека». Как сообщают представители Центра, главной медицинской премии страны удостоена бригада врачей под руководством кардиохирурга Павла Шиленко: главный врач ФЦВМТ, кардиохирург, профессор Юрий Шнейдер, кардиохирург Михаил Фоменко и врач-анестезиолог Андрей Куприянов.

«Специалисты впервые в мире провели по жизненным показаниям уникальную операцию по лечению терминальной мерцательной аритмии пациентке, чье сердце практически не выбрасывало кровь, — сообщает пресс-служба Центра, — фракция выброса составляла всего 16%. В то время как у здоровых людей фракция выброса — 50-60%. В результате операции ритм восстановился прямо на операционном столе».

Премия «Призвание» — это совместный проект 1-го канала и Министерства здравоохранения РФ. Ее вручение лучшим врачам России проходит ежегодно, начиная с 2001 года.

Напомним, что врачи федерального Центра высоких медицинских технологий регулярно проводят уникальные операции. Так, в апреле этого года впервые в Калининградской области они протезировали митральный клапан через мини-доступ к грудной клетке.

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