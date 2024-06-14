Елена Дятлова назвала новый возможный срок благоустройства в Каштановом парке

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова назвала новый возможный срок начала благоустройства в Каштановом парке (зелёная зона в границах улиц Пролетарской, Ракитной, Горького и ручья Паркового). Об этом она сообщила во время рабочего выезда на улицу Баранова в пятницу, 14 июня.



«Я хочу верить, что в следующем году мы приступим к благоустройству Каштанового парка, — сообщила она журналистам. — Это будет определено бюджетным процессом. Конечно, мы будем обращаться в правительство Калининградской области, чтобы нам помогли с финансированием. У нас уже есть проект, который можно реализовывать».