Погода в Калининграде 15 июня

Погода в Калининграде 15 июня
Фото: Виталий Невар / Новый Калиниград
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Днём в субботу, 15 июня, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит +24°C, сообщает Гидрометцентр России. Ветер ожидается юго-восточный, с порывами до 4 м/с. Атмосферное давление нормальное — 758 мм ртутного столба.

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в приморских городах днём ожидается до +22°C, ночью +13°C. На востоке области — до +25°C днём, ночью столбик термометра опустится до +8°C. Дожди не прогнозируются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре также не ожидается осадков, малооблачно. Температура утром будет составлять +17,2°C, днём повысится до +24,3°C, а вечером ожидается +24,6°C.

По данным портала «Метеонова», в регионе продолжается цветение подорожника, злаков и липы. Не ожидается влияние погодных факторов на цветение, что может вызвать ухудшение состояния людей, страдающих аллергией.

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