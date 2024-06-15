«Балтберегозащита» показала реконструкцию волногасящей бермы в Отрадном (фото)

«Балтберегозащита» показала реконструкцию каменного укрепления побережья в посёлке Отрадное. Фотографии выложены на официальной странице учреждения «ВКонтакте».

«Балтберегозащита» отметила, что протяжённость навала из крупногабаритных камней, которые укладываются в основании абразионно-оползневого склона, составляет почти 900 метров.

Фото: ГБУ КО «Балтберегозащита»

«Сейчас реконструкция выполнена примерно на 50 %: 246 метров наиболее опасного восточного участка берега защищены каменной бермой полного профиля и еще 514 метров берега неполного профиля, общим объемом камня более 16 тысяч кубических метров», — говорится в посте.