Под Багратионовском открыли завод по производству панировочных сухарей (фото)

В Багратионовском округе открыли завод по производству панировочных сухарей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Власти отмечают, что производственные мощности нового предприятия составят 47 тыс. тонн сухарей в год, объём инвестиций — более 2,7 млрд рублей. Завод открыла группа компаний «Атлантис», которая поставляет свою продукцию в рестораны быстрого питания.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

«Мы стремимся максимально обеспечить свои производства собственным сырьем, произведенным здесь, на территории Калининградской области. Это позволяет нам минимизировать зависимость от сторонних поставщиков и иных внешних факторов. Тем самым мы обеспечиваем бесперебойность производственного процесса», — заявил директор компании Дханаджаи Бхагат.

Разрешение на ввод завода в эксплуатацию выдали в начале июня. Сообщалось, что общая площадь двухэтажного здания на участке с кадастровым номером 39:01:030501:479 составит почти 5 тыс. кв. м. Запуск производства позволит открыть в Багратионовском округе 366 рабочих мест.

В марте ГК «Атлантис» также получила разрешение на строительство завода по производству замороженного картофеля фри под Черняховском. Общий объем финансовых вложений в него, по предварительным данным, составит более 12 млрд рублей.

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