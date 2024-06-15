Под Калининградом открыли клинику для лечения лошадей и крупного рогатого скота

Под Калининградом открыли клинику для лечения лошадей и крупного рогатого скота
Фото: министерство сельского хозяйства Калининградской области
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В посёлке Дружный под Калининградом открыли ветеринарную клинику для лошадей и крупного рогатого скота. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона в своём телеграм-канале в субботу, 15 июня.

Отмечается, что центр является филиалом сети ветклиник «Захаров и Фарафонтова». По словам минсельхоза, «это вторая в России и первая в Калининградской области ветеринарная клиника подобного направления». Учреждение оборудовано аппаратами для УЗИ, рентгена, МРТ, в здании также есть операционная для животных.

«Ветеринарный госпиталь будет заниматься полным обследованием и лечением крупных сельхозживотных, питомцев зоопарка, а также искусственным оплодотворением лошадей», — подчёркивает ведомство.

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