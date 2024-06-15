Житель Советска попал под суд за незаконную вырубку леса в крупном размере

Житель Советска попал под суд за незаконную вырубку леса в крупном размере
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Житель Советска предстанет перед судом за незаконную вырубку леса в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба калининградского УМВД в субботу, 15 июня.

В релизе отмечается, что инцидент произошёл в 2023 году. Тогда местный лесник обнаружил, что в районе посёлка Шепетовка Неманского округа вырублены береза и дуб, и сообщил об этом правоохранительным органам. Полицейские провели проверку и обнаружили место самовольной заготовки древесины.

«Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого. Тот стал фигурантом уголовного дела. В ходе следствия установлено, что он, не имея соответствующего разрешения, произвел незаконную рубку 2 деревьев на особо защищаемом участке леса территории Большаковского участкового лесничества. Сумма причиненного ущерба составила более 100 000 рублей», — говорится в релизе УМВД.

Материалы следствия рассмотрит Неманский городской суд. Жителя Совестка обвиняют по ч. 2 ст. 260 УК РФ. По этой статье мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

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