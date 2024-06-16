Погода в Калининграде 16 июня

Погода в Калининграде 16 июня
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Днем в воскресенье, 16 июня, в Калининградской области ожидается пасмурная, а в западной части еще и дождливая (вероятность дождя 85%) погода. Максимальная температура воздуха днем, как сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +24°C. Ветер ожидается западный, слабый. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба.

По данным синоптиков, на побережье днём будет сильно прохладнее, чем на востоке региона. К примеру, в Балтийске, Светлогорске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +19°C, а ночью +15°C. Зато на востоке области (например, в Советске, Славске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озерске) воздух прогреется до +26°C (ночью обещают те же +15°C).

По данным прогноза «Нового Калининграда» (метеоданные предоставлены «Гисметео»), в Калининграде в воскресенье будет дождливо (небольшой дождь ожидается в течение всего дня, а также ночью). Утром температура составит +17°C, днем повысится до +19,6°C, а вечером ожидаются те же +17°C. Ветер слабый, влажность 76%.

Экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», также констатирует приближение к западу Калининградской области зоны осадков слабой и умеренной интенсивности.

Температура воды в Балтийском море у побережья региона приблизительно составляет около +16...+18°С, как и вдоль большей части восточного побережья Балтики.

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