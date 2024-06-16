Калининград отказывается от эксперимента с тактильными полосами на тротуарах (фото)

Калининградские власти решили отказаться от применения тактильных полос на тротуарах. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщила глава администрации города Елена Дятлова.
«На Театральной я несколько раз поднимала вопрос, почему желтые полоски вываливаются, — сообщила Дятлова. — Не добились того результата, которого хотели. Надо переходить к композитной тактильной плитке. Бетонная не выдерживает».
На улице Красной, где применялись стальные тактильные полоски без пластиковых вставок, также решили свернуть эксперимент.
«Откажемся и там. Сейчас еще поэксплуатируем и посмотрим. Альтернатива — только композитная плитка», — добавила Дятлова.Напомним, что впервые тактильные полосы применялись при реконструкции улицы Театральной (улицу принимали в июле прошлого года). Тогда же стало понятно, что пластиковые вставки, светящиеся в темноте, не «приживаются» и выскакивают из пазов практически сразу после монтажа. На сегодняшний день тактильные полосы на Театральной демонтированы.