Калининград отказывается от эксперимента с тактильными полосами на тротуарах (фото)

Калининград отказывается от эксперимента с тактильными полосами на тротуарах (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Городской облик

Калининградские власти решили отказаться от применения тактильных полос на тротуарах. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«На Театральной я несколько раз поднимала вопрос, почему желтые полоски вываливаются, — сообщила Дятлова. — Не добились того результата, которого хотели. Надо переходить к композитной тактильной плитке. Бетонная не выдерживает».

На улице Красной, где применялись стальные тактильные полоски без пластиковых вставок, также решили свернуть эксперимент.

«Откажемся и там. Сейчас еще поэксплуатируем и посмотрим. Альтернатива — только композитная плитка», — добавила Дятлова.

Напомним, что впервые тактильные полосы применялись при реконструкции улицы Театральной (улицу принимали в июле прошлого года). Тогда же стало понятно, что пластиковые вставки, светящиеся в темноте, не «приживаются» и выскакивают из пазов практически сразу после монтажа. На сегодняшний день тактильные полосы на Театральной демонтированы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter