В мэрии Калининграда рассказали об острой нехватке кадров «во многих отраслях»

Калининградские власти фиксируют острую нехватку кадров в целом ряде отраслей. Об этом журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова.



«Нехватка кадров у нас во многих наших отраслях, — сообщила она в пятницу, 14 июня. — Первое, с чем мы столкнулись, это нехватка кадров на предприятиях, которые занимаются перевозкой, то есть организацией [работы] общественного транспорта. Эту проблему мы поймали где-то в сентябре прошлого года и недовыпуск автобусов большого класса и микроавтобусов у нас достигал 25%. Водители резко ушли с предприятий».

Дятлова добавила, что для борьбы с дефицитом специалистов «Калининград-Гортранс» объявил бесплатное обучение водителей с последующим трудоустройством, а также пообещал предоставить жилья иногородним.

Нехватка сотрудников, по словам главы, также фиксируется в МБУ «Чистота» (в первую очередь это касается дворников и специалистов по покосу травы).

«Единственный выход из этой ситуации для МБУ «Чистота» — это мехуборка тротуаров и механизированный покос травы, — продолжила она. — В эту сторону мы смотрим и думаем. Сейчас мои коллеги из комитетов транспорта и ЖКХ выбирают перечень улиц, где можно запустить мехуборку. Для этого необходимо сделать перенос рекламных конструкций и урн, а также убедиться, что основание под тротуарами выдержит технику.

Дятлова сообщила также, что в мэрии фиксируют также нехватку учителей в школах (она компенсируется дополнительной нагрузкой для уже работающих учителей) и даже сотрудников горадминистрации.