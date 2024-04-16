Эксперт: мы достигли точки рисков на региональном рынке труда

Калининградская область «достигла точки рисков» на региональном рынке труда. Такое мнение высказала председатель комитета КТПП по образованию и развитию рынка труда, директор Гусевского политехнического техникума Екатерина Канаева на заседании во вторник, 16 апреля.

Она обратила внимание, что нехватка кадров наблюдается в педагогической среде, медицинской сфере в части младшего и среднего персонала и в отрасли автомобильных грузоперевозок. Наряду с этим значительное количество сотрудников требуется для новых предприятий в регионе, таких как строящаяся «гигафабрика» по производству литий-ионных аккумуляторов под Неманом и комплекс по выпуску кремниевых пластин и фотоэлектрических преобразователей в Черняховске. «В этой части, конечно, мы достигли прям точки рисков на своем региональном рынке труда», — сказала Канаева.

По ее мнению, у регионального рынка труда «сейчас колоссальнейшие вызовы». «Мы говорим о дисбалансе акторов, которые предлагают работу с открытыми вакансиями, и тех, кто эту работу ищет. То есть, проще говоря, несоответствие открытых вакансий тем людям, которые могут здесь и сейчас на эту работу прийти», — пояснила эксперт, предположив, что Калининградская область пришла к «пиковой цифре минимальной безработицы».