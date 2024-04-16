Эксперт: мы достигли точки рисков на региональном рынке труда

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Калининградская область «достигла точки рисков» на региональном рынке труда. Такое мнение высказала председатель комитета КТПП по образованию и развитию рынка труда, директор Гусевского политехнического техникума Екатерина Канаева на заседании во вторник, 16 апреля.

Она обратила внимание, что нехватка кадров наблюдается в педагогической среде, медицинской сфере в части младшего и среднего персонала и в отрасли автомобильных грузоперевозок. Наряду с этим значительное количество сотрудников требуется для новых предприятий в регионе, таких как строящаяся «гигафабрика» по производству литий-ионных аккумуляторов под Неманом и комплекс по выпуску кремниевых пластин и фотоэлектрических преобразователей в Черняховске. «В этой части, конечно, мы достигли прям точки рисков на своем региональном рынке труда», — сказала Канаева.

По ее мнению, у регионального рынка труда «сейчас колоссальнейшие вызовы». «Мы говорим о дисбалансе акторов, которые предлагают работу с открытыми вакансиями, и тех, кто эту работу ищет. То есть, проще говоря, несоответствие открытых вакансий тем людям, которые могут здесь и сейчас на эту работу прийти», — пояснила эксперт, предположив, что Калининградская область пришла к «пиковой цифре минимальной безработицы».

Как сообщалось ранее, гендиректор компании «Сталена» Сергей Гоз рассказал на заседании профильного комитета КТПП, что в Калининградской области не хватает 2500-3000 дальнобойщиков. «На данный момент дефицит водителей в автопредприятиях Калининградской области, занимающихся международными перевозками грузов и перевозками грузов между Калининградской областью и территорией нашей большой страны, составляет порядка 25-30 процентов», — отметил Гоз.

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