В Калининграде решили отказаться от оборудования спортплощадок во дворах (фото)

Калининградские власти решили отказаться от строительства детских и спортивных площадок во дворах, в которые может быть ограничен доступ для жителей других домов. Об этом в пятницу, 14 июня, журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова.
«Мы ушли от концепции обустройства площадок на дворовых территориях, — заявила Дятлова. — Все понимаем, почему. Потому что каждый двор может загородить свою территорию и перестать пускать детей к своему имуществу. К сожалению, такие факты есть в Калининграде. Мы идем по тому принципу, что выбираем земельные участки, свободные от прав третьих лиц, где когда-то уже стояло игровое оборудование. Дальше все, что мы сегодня находим в жилой застройке, мы точно так же резервируем под будущие места благоустройства».
Елена Дятлова добавила, что после того, как была внедрена новая концепция, горадминистрация стала получать массу заявок от жителей, указывающих на свободные территории рядом с их дворами. Одна из многофункциональных площадок, построенных по новому принципу, открылась в конце недели на улице Розы Люксембург. Объект обошелся бюджету в 16 млн рублей. Всего на балансе МАУ «Молодёжный центр» на сегодняшний день стоит 55 подобных объектов.