В Калининграде решили отказаться от оборудования спортплощадок во дворах (фото)

В Калининграде решили отказаться от оборудования спортплощадок во дворах (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Город

Калининградские власти решили отказаться от строительства детских и спортивных площадок во дворах, в которые может быть ограничен доступ для жителей других домов. Об этом в пятницу, 14 июня, журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«Мы ушли от концепции обустройства площадок на дворовых территориях, — заявила Дятлова. — Все понимаем, почему. Потому что каждый двор может загородить свою территорию и перестать пускать детей к своему имуществу. К сожалению, такие факты есть в Калининграде. Мы идем по тому принципу, что выбираем земельные участки, свободные от прав третьих лиц, где когда-то уже стояло игровое оборудование. Дальше все, что мы сегодня находим в жилой застройке, мы точно так же резервируем под будущие места благоустройства».

Спортплощадка на улице Розы Люксембург. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Елена Дятлова добавила, что после того, как была внедрена новая концепция, горадминистрация стала получать массу заявок от жителей, указывающих на свободные территории рядом с их дворами. Одна из многофункциональных площадок, построенных по новому принципу, открылась в конце недели на улице Розы Люксембург. Объект обошелся бюджету в 16 млн рублей. Всего на балансе МАУ «Молодёжный центр» на сегодняшний день стоит 55 подобных объектов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter