В Калининграде решили отказаться от оборудования спортплощадок во дворах (фото)

Калининградские власти решили отказаться от строительства детских и спортивных площадок во дворах, в которые может быть ограничен доступ для жителей других домов. Об этом в пятницу, 14 июня, журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова.



«Мы ушли от концепции обустройства площадок на дворовых территориях, — заявила Дятлова. — Все понимаем, почему. Потому что каждый двор может загородить свою территорию и перестать пускать детей к своему имуществу. К сожалению, такие факты есть в Калининграде. Мы идем по тому принципу, что выбираем земельные участки, свободные от прав третьих лиц, где когда-то уже стояло игровое оборудование. Дальше все, что мы сегодня находим в жилой застройке, мы точно так же резервируем под будущие места благоустройства».

Спортплощадка на улице Розы Люксембург. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Елена Дятлова добавила, что после того, как была внедрена новая концепция, горадминистрация стала получать массу заявок от жителей, указывающих на свободные территории рядом с их дворами. Одна из многофункциональных площадок, построенных по новому принципу, открылась в конце недели на улице Розы Люксембург. Объект обошелся бюджету в 16 млн рублей. Всего на балансе МАУ «Молодёжный центр» на сегодняшний день стоит 55 подобных объектов.