Погода в Калининграде 17 июня

Днем в понедельник, 17 июня, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит +24°C, сообщает Гидрометцентр России. Ветер северный, слабый. Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба.



По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +23°C, ночью +15°C, возможны умеренные и слабые дожди. На востоке области +26°C днём, ночью +14°C, также возможны дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре утром и вечером ожидается небольшой дождь, утром пасмурно, вечером малооблачно. Температура утром +18°C. Днем повысится до +25°C. Вечером ожидается +22°C, безветренно. Влажность: 97%.

Региональное управление МЧС отмечает, что неблагоприятные метеорологические явления в регионе не прогнозируются. Высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области 0,5 м.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозируют в дневные часы в Калининграде и области до +23...+26°С, на побережье около +20...+24°С. В ночные часы на западе региона и в Калининграде вероятны дожди, которые прекратятся к утру. Днем переменная облачность, без существенных осадков (не исключены небольшие локальные кратковременные дожди в дневные часы преимущественно на западе области). Ветер преимущественно западный и северо-западный, 3-5 м/с.